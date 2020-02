16 FEBBRAIO: scadenza Figc/Covisoc rispettata

C’era un’importante scadenza F.I.G.C.-Co.Vi.So.C. da rispettare entro il 16 febbraio. La certificazione del pagamento degli emolumenti dovuti per il secondo trimestre (1° ottobre – 31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Necessaria anche la documentazione dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera. Uno scoglio importante che il Catania ha superato senza alcun tipo di problema.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***