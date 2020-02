2-1 CATANIA A POTENZA: da Pellegrino a Curcio, la storia si ripete

Catania batte AZ Picerno 2-1 riassaporando il gusto dei tre punti. Continua il ruolino di marcia positivo dei rossazzurri che riescono a fare bottino pieno su un campo dove, in gare di campionato, non vincevano dal 22 gennaio 1995. I ragazzi guidati da Angelo Busetta riuscirono a piegare in CND le resistenze della squadra di casa (il Potenza) con una rete per tempo. Sul tabellino dei marcatori etnei finirono Vincenzo Del Vecchio e Maurizio Pellegrino, quest’ultimo autore del gol decisivo siglato a pochi minuti dallo scadere per il definitivo 1-2. Stesso risultato maturato mercoledì pomeriggio allo stadio “Alfredo Viviani” con Alessio Curcio decisivo. Prima ancora, in Coppa Italia Serie C, si registra l’1-2 del 27 novembre contro il Potenza che vide Kevin Biondi firmare la rete della vittoria.

