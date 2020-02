BELECK: esordio rossazzurro con prime indicazioni positive

Sono bastate poche ore per la formalizzazione dell’accordo con Steve Beleck ed il trasferimento a Torre del Grifo, aggregandosi rapidamente al gruppo e prendendo parte al ritiro pre-gara di Cavese-Catania. Inserito subito nell’elenco dei convocati per il match di Castellammare di Stabia, l’ex attaccante del Rieti ha anche fatto il suo ingresso in campo. Esordio al minuto 72 per Beleck, subentrato all’autore del gol Andrea Mazzarani e già vittorioso. Ovviamente il ragazzo classe 1993, che proprio oggi ha compiuto 27 anni, necessita di tempo per inserirsi negli schemi di Lucarelli.

L’auspicio è che ci riesca quanto prima, ma intanto dalla prestazione di Beleck è emersa qualche indicazione positiva. Garantendo finalmente la presenza di una effettiva punta di ruolo in avanti, nell’attesa del recupero di Davis Curiale, sacrificandosi per la squadra e ricercando spesso il dialogo con i compagni. Attaccante che abbina mobilità e fisicità, la sensazione è che possa tornare molto utile alla causa rossazzurra. Ancora è un pò presto per attribuire giudizi, ma alla prima con la maglia del Catania Beleck non è dispiaciuto.

