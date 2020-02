BERRETTI: Ramella evita il ko al Catania contro la Sicula Leonzio

28/o punto in questo campionato per il Catania Berretti che non va oltre il risultato di 2-2 contro la Sicula Leonzio a Torre del Grifo. Al 17′ Nicolosi sblocca la gara in favore degli ospiti sugli sviluppi di un corner, ma il Catania reagisce fino a trovare la realizzazione del meritato 1-1 al 45′ con Popolo. Gli assalti catanesi non producono il sorpasso, anzi è ancora la formazione bianconera a colpire. Lo fa al minuto 20 della ripresa trovando la via della rete con Biondo. Il Catania continua però a spingere con generosità producendo diverse azioni offensive degne di nota. Finalmente, in pieno recupero, si concretizza la firma sul definitivo 2-2 che arriva grazie ad un acuto di Ramella.

