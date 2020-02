Premio speciale per l’ex attaccante del Catania Alessandro Marotta, ora in forza al Vicenza. Marotta è il vincitore del premio “Miglior gol del girone C” per la stagione 2018/2019. E’ il responso di Italian Sport Awards/Oscar dello sport, evento ideato e prodotto dal Giornalista Donato Alfani con il patrocinio di CONI, FIGC e LEGHE. Il premio si riferisce al gol realizzato in occasione di Catania-Cavese.

