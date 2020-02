CATANIA – REGGINA: sondaggio chiuso, Mbende migliore in campo secondo i tifosi

Archiviato il consueto sondaggio post-gara di TuttoCalcioCatania.com. Vi avevamo chiesto quale fosse il giocatore del Catania meritevole di essere ritenuto migliore in campo sul rettangolo verde, in occasione del confronto casalingo con la Reggina. La maggioranza dei votanti ha indicato il difensore Emmanuel Mbende, il quale non ha concesso nulla ai temibili attaccanti amaranto, mettendo la museruola in particolare a German Denis. Secondo e terzo gradino del podio rispettivamente per Bruno Leonardo Vicente e Tommaso Silvestri.

