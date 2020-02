CATANIA: si abbassa ancora l’età media della rosa

Il Catania aveva l’età media più elevata del girone C di Serie C, prima delle cessioni effettuate alla riapertura del calciomercato. Adesso, rispetto ai primi di gennaio, si è abbassata a 26.8 consegnando lo scettro di squadra più “anziana” del raggruppamento meridionale alla Ternana (28.1). Seguono Reggina (27.9), Potenza (27.7) e Bari (27.3). Determinanti per la società rossazzurra, in particolare, i trasferimenti di Emanuele Catania (38 anni), Francesco Lodi (35), Cristian Llama (33), Matteo Di Piazza (32), Rosario Bucolo e Vincenzo Sarno (31).

