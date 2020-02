BARISIC: il gol è diventato un miraggio, dal 2018 ancora a secco

Sta giocando con continuità, ultimamente da punta centrale vista l’assenza di Davis Curiale causa infortunio. Maks Barisic, però, non riesce ancora a centrare il bersaglio. Zero gol finora in questa stagione e via della rete che manca, in assoluto, dal vittorioso match Play Off del Catania con la Feralpisalò datato 3 giugno 2018. Considerando le sole gare di campionato, invece, l’attaccante sloveno è andato a segno l’ultima volta il 31 marzo 2018 nello 0-4 di Catanzaro. Decisamente tanto tempo è trascorso. Vedremo se domenica contro la Cavese sarà la volta buona per sbloccarsi, oppure proseguirà il lunghissimo digiuno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***