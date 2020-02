CATANIA (sondaggio chiuso): obiettivo salvezza? Ecco cosa pensano i tifosi

Mister Cristiano Lucarelli, al termine della gara persa tra le mura amiche contro il Monopoli, ha parlato di obiettivo salvezza per il Catania. Giusto così, vista la situazione attuale di grande difficoltà? Lo abbiamo chiesto al popolo rossazzurro. Secondo la maggioranza dei votanti al nostro sondaggio, Lucarelli fa bene a concentrarsi sulla permanenza in C. La seconda opzione più gettonata, invece, indica che la considerazione non è sbagliata qualora non ci fosse alcun cambio di proprietà. Questo l’esito del sondaggio nel dettaglio:

31% Ha ragione Lucarelli, il Catania pensi a salvarsi

25% Se non ci sarà alcun cambio di proprietà, quella di Lucarelli non è una considerazione sbagliata

23% Il vero obiettivo stagionale deve restare il piazzamento Play Off

9% La stagione si può ancora raddrizzare

6% Non va bene, questo è un alibi per la squadra

6% Temo che il Catania retroceda sul campo, al di là dei problemi societari

