LUCARELLI: “Speriamo di salvarci. Non mi dimetto. Nessuno ci aiuta, giochiamo sempre in trasferta”

Mister Cristiano Lucarelli è intervenuto in sala stampa, a conclusione della partita persa contro il Monopoli tra le mura amiche:

“Non cerchiamo alibi, il giudizio sulla gara di oggi è figlio di una situazione che non è normale. Non mi aspettavo molto di più dalla squadra, cosa posso rimproverare ai ragazzi? Io oggi non posso dire di avere delle aspettative diverse. Abbiamo incontrato la peggior squadra che si potesse incontrare in questo momento. Lavorano in un ambiente diverso con situazioni differenti. Possiamo dire di avere incontrato difficoltà più che mai oggi, ma non si può pensare che i giocatori non sentano niente o non leggano certe dichiarazioni che non lasciano tranquilli. E poi chi lotta in questo ambiente? Chi sta lottando? C’è qualcuno? Io ho chiesto aiuto in più occasioni ma non vedo persone che vogliano darci una mano. Perché deve farlo la squadra? Alle prime difficoltà si sgretola, soprattutto questa settimana. Giochiamo sempre in trasferta. Ve lo dice uno che non cerca mai alibi però il giudizio non può essere non condizionato da atmosfera e ambiente. E’ difficile non rendersi conto delle situazioni intorno. Nessuno fa niente per aiutare il Catania. Non ho la bacchetta magica ma non si molla, si va avanti, io non abbandono la barca finchè mi viene permesso. Sapendo di avere poca collaborazione intorno ma va bene. Posso essere inc… come una biscia ma non mi dimetto e non è una questione di soldi perché quelli non fanno la differenza. Se volete vi mostro la busta paga. Io ho deciso di metterci la faccia, porto in fondo la situazione nonostante tutto, almeno fino a quando me lo permetteranno. Speriamo di riuscire a salvare la squadra, evitando i play out”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***