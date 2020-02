DISTEFANO: esordio con gol nella Lazio Primavera

Subito un sorriso per Gian Marco Distefano. L’attaccante che il Catania ha ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Lazio nella sessione invernale del calciomercato, ha fatto l’esordio nella Primavera biancoceleste di Menichini avendo avuto il merito di siglare una delle reti determinanti ai fini della vittoria in campionato contro l’Empoli. 1-3 il risultato finale, Distefano è subentrato a Tyro Nimmermeer al minuto 65 insaccando il terzo gol dei laziali. Avvio incoraggiante per la punta catanese classe 2000.

