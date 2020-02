GALLO (all. Ternana): “Abbiamo lavorato moltissimo in settimana per ritrovare i nostri valori”

Vigilia di Catania-Ternana. L’allenatore umbro Fabio Gallo rilascia alcune dichiarazioni, lo fa insieme con il Direttore Sportivo Luca Leone per dimostrare che la Ternana è compatta e desiderosa di ripartire nel migliore dei modi nonostante le difficoltà incontrate nell’ultimo periodo. Queste le parole più significative di mister Gallo in sala stampa:

“Io ho lavorato molto bene con la squadra. E’ stata una settimana difficile quella passata, perchè i risultati condizionano sempre l’umore e la qualità del lavoro. Ma alleno un gruppo molto maturo, ho parlato alla squadra anche ad alta voce. Abbiamo lavorato moltissimo cercando di far sì che il singolo calciatore determinasse ancora di più. Per cinque mesi, lo dico anche in modo presuntuoso, abbiamo fatto vedere dei valori straordinari ed una espressione di gioco mai vista in questa categoria. La mia missione più grande è quella di riportare una serenità mentale, fisica e tecnica riprendendo quello che è stato fatto fino al match di Monopoli. Abbiamo cercato di individuare il problema e di canalizzare tutte le risorse per migliorare in questo momento la finalizzazione della manovra. Dissociandomi da un ambiente non positivo nei miei confronti. Il presidente è stato sempre chiaro, non sono stato contento dei fischi allo stadio, ma io fino a che sono qui devo pensare solo al bene della Ternana”.

