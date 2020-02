Under 17 e 15 Regionali rossazzurre in campo e vittoriose nel recente turno di campionato. I primi hanno affrontato la Junior Catania, imponendosi per 2-0 in virtù delle reti siglate da Giannone e Mastrosimone. I secondi, invece, sono riusciti ad avere la meglio sulla Nissa per 5-2. Per i giovani etnei, gol di Cutispoto e doppiette di Ardito e Librizzi.

