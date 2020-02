LA DOMENICA ALLO STADIO: “Smantellato il castello di bugie, abbraccio squadra promessa di amore infinito”

Così La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord:

“A Noi piace ancora pensare ed immaginare un futuro. Che sappia di Noi, di ciò che eravamo, siamo stati e saremo. Dopo Noi i nostri figli o figlie. Il domani ha senso se adesso mettiamo Amore, tutto l’amore che abbiamo e possiamo. Abbiamo smantellato il castello di bugie. Abbiamo sbugiardato chi osava pensare che a Catania si potesse dire tutto ed il contrario di tutto dall’oggi al domani con disinvoltura, senza mai risponderne. Lo sappiamo. I problemi sono tutti li. Irrisolti insieme alle incognite. Ne siamo consapevoli. Viviamo la preoccupazione come tutti. Non siamo arrivati. Non ci sentiamo appagati. Lo saremo solo quando e se sapremo che il Catania col suo carico di Storia e di Noi sarà in salvo. Non lo potrà essere con questa proprietà, lo sanno anche loro. L’abbraccio della squadra a Noi, oltre limiti e risultati stessi, è una premessa ed una promessa insieme. Di Amore infinito, oltre ogni ostacolo, perché Non può finire così. Non Deve”.

