MAMMARELLA (Ternana): “Gara difficile a Catania, proviamo a ricaricarci”

Carlo Mammarella, terzino della Ternana che affronterà il Catania domenica, spera che la sua squadra si risollevi quanto prima, superando il momento di difficoltà:

“Ci prendiamo le nostre responsabilità per il momento attraversato. Abbiamo disputato tante partite in poco tempo, stiamo mettendo in campo poca cattiveria ma noi siamo gli artefici del momento e solo noi possiamo riuscire a venirne fuori prima possibile. Questa squadra nell’arco del campionato non ha mai attraversato un periodo di difficoltà come in questi 15 giorni ma ci può stare. Soprattutto a livello caratteriale siamo venuti”.

“La finale di Coppa Italia va giocata, mica pensiamo di averla già vinta. Cerchiamo di ottenere il massimo in campionato e vedere quello che succede in Coppa. Gli infortuni in questo periodo non hanno aiutato, perdendo freschezza atletica con meno ricambi a disposizione. Non ci vogliamo nascondere dietro un dito, finalmente facciamo una settimana di lavoro tipo e cercheremo di ricaricare le batterie fisiche e mentali per affrontare una partita difficile a Catania”.

