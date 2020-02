LUCARELLI – LEGROTTAGLIE: Bojinov contattato da entrambi gli ex compagni di squadra…

Steva Beleck potrebbe non essere l’unico ingaggio dal mercato degli svincolati. Visti i dubbi sulle condizioni fisiche di Davis Curiale, il Catania sembra orientato a cautelarsi reperendo una nuova punta. Nelle ultime ore avanza l’ipotesi legata a Valeri Bojinov. Attaccante 35enne che in Italia ha indossato le casacche di Lecce, Fiorentina, Juventus, Parma, Verona, Vicenza e Ternana, negli ultimi anni ha giocato all’estero in Serbia, Cina, Svizzera, Croazia e Bulgaria. Cristiano Lucarelli e Nicola Legrottaglie, suoi ex compagni di squadra in passato, lo hanno contattato. Il primo nel tentativo di convincerlo ad accettare il trasferimento in Sicilia, il secondo per provare a portarlo a Pescara. Nel frattempo lo stesso Bojinov, in un’intervista rilasciata a blitz.bg conferma di avere ricevuto offerte dall’Italia.

ULTIM’ORA – BOJINOV: “Vado a Catania, ho ancora tanta voglia di giocare”

