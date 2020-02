DONNARUMMA (Monopoli): “Un po’ di timore nei primi 15’, vittoria meritata”

Autore del gol del definitivo 2-0 del Monopoli a Catania, il laterale sinistro Daniele Donnarumma si è così espresso in sala stampa sul match:

“Siamo stati un po’ timorosi nei primi 15’, poi alla lunga siamo venuti fuori sfruttando le difficoltà che può avere anche a livello ambientale il Catania. Siamo stati molto aggressivi, effettuando verticalizzazioni e giocate sulle corsie esterne come è nostro solito fare. Abbiamo vinto meritatamente. Non dobbiamo porci limiti ma giocare sempre con la giusta umiltà e rispetto degli avversari, mettendo in pratica il nostro calcio. Questo torneo è molto difficile, se non giochi con il giusto piglio puoi fare fatica con chiunque. Inutile nascondersi adesso, cercheremo di dare il massimo fino alla fine e chissà cosa succederà”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***