MBENDE: Cittadella, TMW conferma la nostra anticipazione

Già in più di un’occasione vi parlammo a gennaio di società cadette che monitorassero la situazione legata ad Emmanuel Mbende, facendo particolare riferimento al Cittadella. Il difensore centrale del Catania cresciuto nel Borussia Dortmund viene ancora seguito dal club in questione e tuttomercatoweb.com, noto portale dedicato al calciomercato, ha confermato la nostra anticipazione. Il Cittadella, comunque, non è l’unico in Serie B ad osservare i progressi di Mbende, dal canto suo chiamato a dare continuità alle buone prestazioni offerte e che potrebbe rappresentare una plusvalenza significativa per le casse del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***