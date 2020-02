BANDECCHI (Pres. Ternana): “Catania, grande tifoseria e squadra guidata da un grande tecnico. Ci stiamo preparando psicologicamente”

Il Presidente della Ternana Stefano Bandecchi ancora sui social a pochi giorni dalla trasferta di Catania:

“Ci stiamo preparando psicologicamente per questa campagna di Catania. Partita a viso aperto contro una grande squadra, in questo momento con dei problemi ma coriacea e che ha saputo far vedere quello che è in casa – spinta da una grande tifoseria -anche domenica scorsa. Formazione da rispettare e guardare negli occhi perchè sa giocare anche in modo cattivo e prepotente, guidata da un grande allenatore che è stato anche un grande calciatore avendo fatto ottime cose a Livorno, e noi abbiamo condiviso qualcosa da questo punto di vista (sono livornesi entrambi, ndr). Spero in una bella partita”.

