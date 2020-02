POTENZIALI PLUSVALENZE: Mbende e Biondi in ottica estate

Il Catania sta mettendo in mostra alcuni giocatori di prima squadra che potrebbero fare registrare delle plusvalenze molto interessanti. Su tutti, Kevin Biondi ed Emmanuel Mbende. Reduce dall’esperienza all’ACR Messina, il primo ha catturato le attenzioni di club di tutte le fasce di Serie B, dal più ambizioso a quello in lotta per evitare la retrocessione. Vari osservatori lo seguono e continueranno a farlo nei prossimi mesi. Intanto il ragazzo é interamente concentrato a fare bene con la maglia del Catania fino a giugno. Si vedrà. Da gennaio, poi, vi parliamo di contatti con il Catania da parte di club cadetti per il difensore Emmanuel Mbende. Il Cittadella tra questi. Nel mercato invernale la società rossazzurra ha assunto la decisione di non privarsi del calciatore scuola Borussia Dortmund che, di partita in partita, cresce affinando l’intesa con Tommaso Silvestri. Anche il gigante rossazzurro rappresenta una potenziale plusvalenza estiva.

