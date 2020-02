MERCATO: Beleck esclude Cacia, in attesa di Curiale

Non ancora disponibile Davis Curiale causa infortunio, si rendeva assolutamente necessario reperire sul mercato una nuova punta. Il Catania l’ha prelevata attraverso il mercato degli svincolati, definendo in poco tempo l’ingaggio di Steve Beleck. Liberatosi recentemente dal Rieti, Beleck vanta trascorsi anche in Serie B ed esclude, a questo punto, l’ex Piacenza Daniele Cacia che temporeggia ancora nella speranza di firmare un contratto in cadetteria (il Catania non poteva aspettare a lungo). Vedremo se il neo acquisto rossazzurro dimostrerà di essere all’altezza di una piazza importante come Catania.

