DI NATALE: “Abbiamo incontrato una delegazione della Curva Nord. Ci auguriamo di contare presto sulla spinta di chi ama il Catania”

Nota ufficiale Calcio Catania

Trascorsi i primi giorni di lavoro, l’amministratore delegato Giuseppe Di Natale affida al sito ufficiale un messaggio rivolto ai sostenitori rossazzurri:

“Ieri sera, a Torre del Grifo, abbiamo accolto una rappresentanza della tifoseria organizzata, delegazione della Curva Nord: anzitutto, ringraziamo chi ci ha dedicato attenzione e tempo. Il dialogo è stato appassionato e sempre cordiale, si è discusso del presente e del futuro. Abbiamo colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale, per me ovvio: il calcio è per la gente e con la gente, è un concetto che ci ha dato ulteriore forza in queste ore di frenetico impegno, vissute a stretto contatto ed all’insegna della massima collaborazione con il Presidente Davide Franco e tutte le persone che si spendono quotidianamente per la società. Nella consapevolezza di dover meritare il sostegno, lavorando alacremente per lasciarci alle spalle il momento difficile, ci auguriamo che la squadra possa contare presto sulla formidabile spinta di chi ama incondizionatamente da sempre questi colori, questo stemma e questo club: il nostro è un appello sincero”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***