PECCHIA (all. Juventus U23): “In finale di Coppa preferisco affrontare la più forte”

Dal ko per 2-0 dell’andata al 4-0 inflitto alla Feralpisalò nella semifinale di ritorno. Fabio Pecchia, allenatore della Juventus Under 23, si gode il prezioso risultato aspettando di giocare la finale di Coppa Italia Serie C. Queste le sue parole evidenziate da tuttojuve.com:

Mi è capitato di fare questo percorso sia da giocatore che da allenatore. Da giocatore l’ho vinta e da allenatore sono stato esonerato dopo la finale d’andata… mi è rimasta un po’ sul groppone quella. Abbiamo meritato di superare il turno. Abbiamo affrontato una squadra forte. Queste partite aiutano ancora di più nel gestire pressione e ansia. Dobbiamo arrivare a giugno sempre in continua crescita. Partite del genere aiutano a migliorare. Chi preferisco in finale tra Catania e Ternana? Adesso non ha senso parlarne però dico la più forte”.

