DI PIAZZA (Catanzaro): “Andai a Catania per avvicinarmi a casa. Sogno la Serie B e di godermela”

Conferenza stampa di presentazione di Matteo Di Piazza, neo acquisto del Catanzaro. Riportiamo di seguito le parole dell’ex attaccante rossazzurro:

“Da 3-4 anni si parlava spesso di un possibile trasferimento a Catanzaro. Mi fa piacere che adesso si è concretizzato. Ultimamente a Foggia e Lecce ho vinto il campionato, poi sono andato a Cosenza e, successivamente, ho fatto un’altra scelta per avvicinarmi a casa. Adesso devo entrare nei meccanismi di gioco richiesti da mister Auteri e ci vuole tempo. Mi può dare tanto. Il suo gioco è simile a quello di Liverani a Lecce. In questi anni sono stato in piazze molto ma molto belle. Ho vissuto anche annate bellissime avendo vinto campionati dove da tanti anni non si vincevano, spero di riuscirci anche adesso con il Catanzaro. Sarebbe il top per me, per la piazza e la squadra che si è formata. Venendo qui ho trovato un pò di delusione nella gente e ci sta. La categoria è difficile, ogni domenica tante squadre si vogliono mettere in mostra sapendo di affrontare il Catanzaro. Si vince con l’entusiasmo di tutti, entusiasmo che cresce attraverso i risultati. Il mio sogno è quello di arrivare in Serie B e godermela, l’obiettivo è di portare questa città dove merita. A prescindere dal piazzamento finale in griglia Play Off. L’anno scorso col Catania siamo usciti con due pareggi…”.

