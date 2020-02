PINTO: “Ho acquisito fiducia. Manchiamo in zona gol e nelle palle inattive, abbiamo fatto gruppo”

Tra i migliori in campo contro la Ternana, il laterale sinistro Giovanni Pinto ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa, a commento dello 0-0 riportato al “Massimino”:

“Giocando più partite acquisti fiducia. Le prime gare di campionato le ho fatte abbastanza bene, poi ho attraversato un calo che ci può stare, anche perchè non puoi giocare tutte le gare allo stesso livello. In questo momento avverto maggiore fiducia nei miei confronti, ho la giocata pronta per aiutare i compagni allo sviluppo della manovra e fare gol. Ho tentato il tiro da fuori, la palla è uscito di poco ma è una soluzione che proverò con maggiore frequenza. Spero che prima o poi il pallone riesca ad entrare. In questo momento manchiamo anche nelle palle inattive, non siamo abbastanza decisi ma prima o poi riusciremo a sfruttarle. Se da un lato la fase difensiva ci sta dando soddisfazioni non prendendo gol da quattro partite, dall’altro non è altrettanto soddisfacente la fase offensiva. Noi terzini non riusciamo a mettere gli attaccanti nelle condizioni di segnare e le punte stesse non sono incisive. Ma cerchiamo di guardare avanti con positività, altrimenti non ne usciamo più. Adesso c’è più armonia tra di noi, siamo tutti ragazzi perbene che si danno una mano l’un l’altro. Ad inizio anno non uscivamo spesso insieme. Adesso invece abbiamo organizzato qualche cena e fatto gruppo, si vede in campo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***