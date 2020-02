SALANDRIA: “Siamo un gruppo sano. I gol arriveranno”

Prime parole da calciatore rossazzurro per Francesco Salandria. Il centrocampista interviene in sala stampa, al termine della partita pareggiata 0-0 contro la Ternana tra le mura amiche:

“Riusciamo a difenderci bene collettivamente. Capita di non fare gol ma nelle ultime partite abbiamo affrontato Reggina e Ternana. Ci può stare. Capita anche che i rigori si sbaglino. Non credo ci siano problemi. I gol sicuramente arriveranno. Con Vicente ci conoscevamo già ai tempi dell’Akragas e mi trovo molto bene. Questo indipendentemente da chi scende in campo. Siamo tutti giocatori importanti, ovviamente spetta al mister decidere su chi puntare. Per me è indifferente con chi giocare a centrocampo o quale ruolo ricoprire. Nella mia vita ho ricoperto tutti i ruoli, accettando qualsiasi decisione del mister. Ho trovato un gruppo sano. Spesso abbiamo organizzato cene di squadra per ricompattarci, stiamo riuscendo nell’intento e sicuramente porteremo a termine la stagione nel migliore dei modi. Se ho avuto modo di conoscere meglio la città? Catania è abbastanza grande e bella, non ero abituato. Mi piace”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***