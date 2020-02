PLASMATI: “Catania, situazione delicata. Lucarelli rischia in prima persona, so quanto cuore metta Biagianti”

Il pensiero dell’ex centravanti del Catania Gianvito Plasmati a La Gazzetta dello Sport in merito alla difficile situazione dei rossazzurri:

“Il Catania vive una stagione delicata e in condizioni difficili. Sono originario di Matera, ho vissuto il fallimento della squadra della mia città e spero che non capiti lo stesso ai rossazzurri. Lucarelli ci ha messo la faccia, rischiando in prima persona, ora deve risollevare la classifica al di là delle condizioni attuali del gruppo. Non so quali siano i problemi, prima di tutto occorre salvarsi sul campo e andare oltre. Giocatori come Biagianti e Marchese pensano solo al rettangolo verde, so quanto cuore metta il capitano, sta giocando lì per una scelta di vita e non vuole fare figuracce”.

