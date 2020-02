CATANIA FEMMINILE: Under 15 Regionale in campo lunedì

In questi giorni è arrivato l’esordio del Catania Femminile Under 15 Regionale. La 1/a giornata d’andata del campionato ha visto le rossazzurre guidate da Santo Distefano riuscire ad avere la meglio sul Trapani per 3-0. Convincente vittoria nel contesto di una partita caratterizzata dalle reti di Cavallaro, Romano e Ministeri. Prossimo impegno fissato per lunedì 10 febbraio alle 15.00 presso il Polisportivo “Mariano Di Dia” per affrontare in trasferta il Marsala.

