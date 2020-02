RICCHIUTI: “Col Catania degli argentini abbiamo fatto divertire una città intera”

Vi parlavamo del fatto che si avvicina l’addio al calcio giocato per Adrian Ricchiuti. L’ex Catania ricorda alcuni dei momenti vissuti ai piedi dell’Etna:

“Si fa sempre riferimento al Papu, grande anche in Champions ma in quel Catania c’erano 14 argentini che pedalavano a meraviglia e grandissimi allenatori. Era una piccola realtà che ha fatto la storia, a volte giocavamo con 11 argentini: eravamo amati da un po’ tutta Italia, vedevano in noi una squadra “cazzuta”. E abbiamo fatto divertire una città intera. Allenatori? Penso che a livello di grinta e voglia Simeone e Mihajlovic abbiano pochi eguali al mondo. Ce la metterò tutta per diventare allenatore, quindi mi metto a disposizione per cercare di dare una mano in qualche squadra, sennò continuerò a lavorare coi bimbi. L’importante è rimanere nel calcio”, le parole di Ricchiuti a San Marino Rtv.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***