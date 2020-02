RIGOLI (all. Rende): “L’Avellino per blasone vale quanto il Catania”

Missione salvezza difficile ma non impossibile da centrare per il Rende. L’ex tecnico del Catania Pino Rigoli ha accettato con entusiasmo la sfida e ci proverà fino alla fine. Il prossimo avversario, però, non sarà dei più agevoli. I biancorossi sfideranno infatti l’Avellino:

“Noi dobbiamo far punti con tutti, non guardiamo al nome dell’avversario – le parole di Rigoli a Radio Punto Nuovo – Sappiamo che non sarà facile perchè l’Avellino è squadra importante, guidata da un allenatore esperto ma proveremo a fare la nostra partita. Inoltre, al di là delle questioni societarie, ha un blasone molto ma molto importante. La passione di Avellino è paragonabile a piazze come Napoli, Palermo, Catania e Bari”.

