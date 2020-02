SALANDRIA: superata l’emozione con la Reggina, a testa alta verso domenica

Gara emotivamente non facile da gestire per Francesco Salandria. Fresco ex Reggina, il centrocampista ha incontrato qualche difficoltà domenica pur avendo offerto il consueto valido contributo in termini di corsa ed agonismo. Non poteva essere una gara come le altre per Salandria, che fino al mese scorso ha vissuto la realtà di Reggio mantenendo un legame molto forte con la piazza. Lui, che in amaranto è cresciuto quasi come un figlio. Prima del fischio d’inizio tutti i suoi ex compagni sono andati ad abbracciarlo. A testimonianza di quanto fosse voluto bene dalla squadra guidata da Domenico Toscano.

A gennaio è andato via perchè necessitava di giocare con continuità, ma non è stato semplice lasciare un pezzo di cuore. Salandria, comunque, da ragazzo esemplare e professionista serissimo qual è ha accettato con entusiasmo la possibilità di misurare le proprie ambizioni alle pendici dell’Etna. Con Vicente costituisce una coppia di centrocampo ben assortita e, adesso, prepara nel migliore dei modi la prossima sfida al “Massimino” contro la Ternana. A testa alta e con tanta voglia di dimostrare il potenziale di cui dispone.

