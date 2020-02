LUCARELLI: “I tifosi stanno apprezzando. Reggina, mio fratello contento per il punto”

Mister Cristiano Lucarelli, intervistato da Antenna Febea, torna sullo 0-0 di domenica contro la Reggina:

“Nel primo tempo abbiamo fatto davvero bene. Nel secondo siamo un po’ calati, complici anche gli impegni infrasettimanali. Non siamo riusciti a mantenere lo stesso ritmo. Se nel primo tempo avessimo avuto un po’ di fortuna saremmo passati in vantaggio. Il nostro portiere non ha effettuato parate. Piano piano stiamo riportando la gente allo stadio, i nostri tifosi stanno apprezzando quello che stiamo facendo in una situazione difficile. Primo posto? Penso che la Reggina ha la mentalità più forte, quando anche in questi casi porti a casa punti è un bel segnale. Mio fratello (in quanto grande ex reggino, ndr) sarà contento per il punto”.

