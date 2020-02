SEBASTIANI (Pres. Pescara): “Bojinov? Non è in Abruzzo…”

Così, rapidamente, il numero uno del Pescara Daniele Sebastiani ai microfoni di tuttomercatoweb.com commenta la trattativa per il bulgaro Valeri Bojinov:

“Noi non siamo su nessun calciatore in particolare, cerchiamo una punta svincolata e i miei direttori sono sicuramente in giro per colloquiare con qualche profilo, ma Bojinov non è a Pescara, non credo neppure sia in Italia. Noi non escludiamo nessuna pista, ma a ora non c’è niente”.

