DA TERNI: “Futuro Gallo, Bandecchi comincia a guardarsi intorno”

Secondo quanto riporta la redazione di ternananews.it, la posizione dell’allenatore umbro Fabio Gallo, prossimo avversario del Catania in Coppa Italia, sarebbe sub iudice. Questo non significa che è già segnato il destino del tecnico della Ternana, ma che il Presidente Stefano Bandecchi si starebbe guardando intorno per non farsi trovare impreparato qualora la situazione dovesse peggiorare. Avrà (a breve) dei colloqui conoscitivi con altri allenatori.

