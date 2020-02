SERIE C: la Reggina stende la Ternana, come cambia la classifica

La Reggina si aggiudica l’atteso posticipo della 25/a giornata del girone C di Serie C con la Ternana. Finisce 1-0 al “Granillo”. Decide l’incontro il gran gol siglato da Liotti al 30′ del primo tempo. Per effetto di questo importante risultato, ecco come cambia la classifica del raggruppamento meridionale:

Reggina 59 Bari 51 Monopoli 48 Ternana 48 Potenza 45 Catanzaro 41 Teramo 37 Catania 36 Viterbese 35 Cavese 32 Virtus Francavilla 31 Paganese 31 Casertana 30 Avellino 30 Vibonese 29 Picerno 26 Bisceglie 19 Sicula Leonzio 16 Rende 16 Rieti 12

