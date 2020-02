SERIE C: Play Off e Play Out, introduzione del quarto uomo

Nota ufficiale Figc

Preso atto dell’assoluta necessità, prospettata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in relazione alle gare di play-off e play-out del Campionato Serie C 2019/2020, nonché, per le gare del Campionato Serie C, inclusi play-off e play-out 2020/2021 e per le gare della fase finale Coppa Italia Serie C 2020/2021, di prevedere la designazione di un quarto ufficiale arbitro che possa sostituire il direttore di gara o un assistente, anche nel corso della gara stessa, qualora per qualunque motivo siano impediti ad esercitare le proprie funzioni;

– ritenuto che tale necessità impone l’emanazione di un particolare provvedimento limitato, peraltro, al solo svolgimento delle gare sopra citate;

Ha deliberato di autorizzare, per l’effettuazione delle gare di play-off e play-out del Campionato Serie C stagione sportiva 2019/2020, delle gare del Campionato Serie C, inclusi play-off e play-out, stagione sportiva 2020/2021 e delle gare della fase finale Coppa Italia Serie C stagione Sportiva 2020/2021, la designazione di un quarto ufficiale arbitro, in aggiunta alla terna arbitrale, che potrà sopperire nell’immediato all’eventualità in cui qualsivoglia impedimento occorso al direttore di gara o ad un assistente possa interferire con il regolare svolgimento della gara stessa.

