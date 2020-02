“SPEZIALE LIBERO”: costa più di 3mila euro al Catania lo striscione dei tifosi a Potenza

Il Giudice Sportivo infligge al Catania un’ammenda pari a ben 3.500 euro perché, in occasione della gara disputata contro il Picerno allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, propri sostenitori, in campo avverso, come si legge nella nota ufficiale “esponevano per gran parte della gara uno striscione del seguente tenore “Speziale libero” gravemente offensivo della sensibilità degli sportivi e delle forze dell’ordine (plurirecidiva, r.proc.fed., r.c.c.)”.

