TERNANA: altri giocatori a rischio forfait per Catania

Nuovo punto della situazione legata all’infermeria della Ternana in vista dell’impegno di Coppa Italia Serie C col Catania, fissato per la settimana prossima. Intanto si registra il recupero di Salzano. Per il resto rimane in forse Diakitè, sicuri assenti lo squalificato Paghera e l’acciaccato Suagher. Rischio forfait, inoltre, per Damian. Niente Catania, poi, per il portiere Marcone che si è lussato il mignolo di una mano. Vedremo se, dopo la trasferta di Reggio Calabria, si registreranno ulteriori defezioni per gli umbri al “Massimino”.

