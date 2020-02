Catania in campo nel pomeriggio, quest’oggi, a Torre del Grifo in vista del confronto casalingo con la Ternana: dopo il riscaldamento, i rossazzurri hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche in fase offensiva, seguite da una sessione di lavoro a pressione. In chiusura, partitella. Nuovamente in gruppo Barisic, Biagianti e Pinto, differenziato per Curcio e Curiale, terapie per gli indisponibili Noce e Saporetti.

