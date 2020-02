ULTIM’ORA: gioca Salandria al posto di Calapai, a centrocampo lotta a tre per una maglia

Sciolte le riserve. Nè Kevin Biondi, nè centrali adattati sulla corsia di destra. In sostituzione dello squalificato Luca Calapai, giocherà Francesco Salandria. Il centrocampista ex Reggina ha infatti ricoperto in carriera anche il ruolo di terzino destro e con risultati lusinghieri. Spetterà a lui, dunque, rimpiazzare il terzino destro domenica contro la Vibonese. A centrocampo, invece, a far coppia con Bruno Vicente uno tra Giuseppe Rizzo, Marco Biagianti e Nana Welbeck.

