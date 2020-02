VERSO CATANIA – MONOPOLI: sesto confronto con i rossazzurri per Scienza

Domenica pomeriggio il Catania affronterà il Monopoli in casa. Non sarà facile contro un avversario sempre ostico. L’allenatore Giuseppe Scienza, ex di turno, ha già affrontato il Catania. La prima volta il 21 agosto 2011, quando guidava il Brescia che, in Coppa Italia, perse 2-1. All’1-0 di Maxi Lopez rispose Jonathas nel corso della ripresa. Solo al 92′ i rossazzurri trovarono il gol-vittoria con il ‘Papu’ Gomez. Poi, solo confronti di campionato (Serie C): il 18 febbraio il clamoroso 5-0 biancoverde caratterizzato dalle reti di Salvemini, Genchi, Sounas, Longo e Mangni; la scorsa stagione lo 0-0 al “Veneziani” ed il 2-0 inflitto dall’Elefante sotto il vulcano con gol di Lodi e Angiulli. In questo campionato, il 4-2 maturato all’andata. Bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

