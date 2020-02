VERSO PICERNO – CATANIA: alla scoperta della squadra lucana

Trasferta inedito per il Catania nel prossimo turno di campionato. La presenza del Picerno in Serie C rappresenta una novità assoluta, in quanto la squadra lucana è alla prima stagione nel calcio professionistico dopo una lunghissima militanza tra i dilettanti. La storica promozione dello scorso anno è arrivata a coronamento di quattro stagioni consecutive in Serie D. Sono servite 25 vittorie ai ragazzi guidati da Domenico Giacomarro (ex centrocampista del Licata e allenatore di lungo corso) per avere la meglio su avversari del calibro di Taranto, Fidelis Andria e Savoia.

Il Picerno sta facendo la sua parte, lottando con le unghie e con i denti nella corsa salvezza attraverso il collaudato 3-5-2. Attualmente occupa il primo gradino dei Play Out. A centrocampo spicca la presenza di Mario Vrdoljak e Tanasiy Kosovan che abbinano quantità e qualità in mezzo al campo. Il bomber della squadra lucana è Emanuele Santaniello, autore di 10 gol. La rosa del Picerno è composto da giocatori esperti come il portiere Pasquale Pane (ex Akragas, Siena e Sicula Leonzio), i difensori Nebil Caidi e Walter Guerra, il centrocampista Matteo Calamai e la punta Umberto Nappello. A gennaio, spazio agli importanti innesti dei difensori Manuel Ferrani e Andrea Zaffagnini, del centrocampista ex Bari Marco Romizi, dei terzini Matteo Brumat (ex Siracusa) e Tommaso Squillace (ex Leonzio), degli attaccanti Francesco Ripa (ex rossazzurro) e Giacomo Cecconi. Sono presenti in squadra anche alcuni calciatori siciliani: i palermitani Giusto Priola e Francesco Pitarresi, il siracusano Marco Montagno e lo sciclitano Francesco Fontana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***