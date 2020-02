TAIBI (D.S. Reggina): “Bravi a non innervosirci, venivamo dal rigore non fischiato a Catania…”

Il Direttore Sportivo della Reggina Massimo Taibi, intervenuto a Passione Amarato, torna sugli episodi arbitrali delle ultime partite dopo la vittoria ai danni della Paganese:

“Il gol annullato contro la Paganese? A occhio nudo si vedeva fosse regolare. Venivamo da Catania col rigore non dato. Quando capitano queste cose rischi di innervosirti, c’era pure un penalty per noi. Ma il mister e i giocatori sono stati bravissimi a mantenere la calma e sono scesi in campo nella ripresa motivatissimi. Si sono dimostrati una squadra che non si lascia innervosire facilmente. Io magari sarei entrato in campo nervosissimo, loro invece sono stati bravi”.

