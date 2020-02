Proseguono gli allenamenti della Ternana, in vista della trasferta etnea: ancora out causa influenza Alessandro Celli mentre Gian Marco Nesta ha lavorato in piscina. Per affaticamento muscolare non ha partecipato alla seduta Aniello Salzano; Andrea Repossi e Filippo Damian hanno svolto lavoro atletico differenziato mentre sono rientrati in gruppo Guido Marilungo e Luca Verna.

