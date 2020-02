VERSO CATANIA – TERNANA: ritorno degli ultras sugli spalti, oppure diserteranno ancora?

Nei giorni scorsi il neo Amministratore Delegato del Catania Giuseppe Di Natale ha incontrato una delegazione di tifosi della Curva Nord. Lo stesso Di Natale, attraverso l’emissione di una nota ufficiale, ha parlato di “dialogo appassionato e sempre cordiale”, avendo discusso di presente e futuro ed auspicando il ritorno sugli spalti del tifo organizzato. Giovedì la squadra rossazzurra tornerà in campo per affrontare la Ternana nella semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C. Mister Cristiano Lucarelli ha lanciato l’ennesimo appello a mezzo stampa, sperando che i tifosi siano al fianco della squadra. Rivedremo gli ultras al “Massimino”, oppure i tempi per un ritorno del tifo organizzato non sono ancora maturi?

