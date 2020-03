ACCADDE OGGI: 3 marzo 2002, Cordone regala al Catania di Gaucci la terza vittoria di fila

Etnei corsari a Pesaro

3 marzo dell’anno solare 2002. La formazione dell’Elefante riesce a portare a casa i tre punti. Avversaria, in trasferta, la Vis Pesaro nel campionato di Serie C1, girone B. I rossazzurri ebbero la meglio con il risultato di 1-0, per la gioia del Presidente Riccardo Gaucci. Si trattò della terza vittoria consecutiva in campionato per il Catania dopo il successo di misura sulla Lodigiani ed il tris inflitto al Sora. Rete messa a segno nel secondo tempo, precisamente al minuto 71, da Davide Cordone che ha vissuto tre stagioni importanti ai piedi dell’Etna e oggi non più calciatore (ex centrocampista, ndr) ma Direttore Sportivo, qualifica ottenuta il 2 maggio 2011.

