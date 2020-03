AVV. GRASSANI: “Stagione va chiusa sul campo. Offensivo parlare di annullamento e cristallizzazione delle classifiche”

Tante le ipotesi formulate in questi giorni da opinionisti e addetti lavori. C’è anche chi parla di eventuale annullamento della stagione e cristallizzazione delle classifiche. Questo il pensiero dell’avvocato Mattia Grassani al Corriere Adriatico:

“Lo sport, in questo momento di disgrazia e disperazione, deve necessariamente cedere il passo a quelli che sono i veri problemi del paese. Non sarà lo sport a dettare i tempi della ripresa italiana, la ripresa italiana detterà i tempi allo sport. Annullamento della stagione o cristallizzazione delle classifiche? Nessuna delle due ipotesi è codificata dallo statuto, dal Codice di giustizia o dalle Noif. Stiamo parlando di un eventuale rimedio assolutamente senza precedenti. Tutto può essere possibile perché tutto è il contrario di tutto. Allora perché non finire la stagione a dicembre? La mia chiaramente è una provocazione ma in questa fase vale tutto. Parlare di annullamento e cristallizzazione, oggi, è offensivo verso chi sta lavorando perché l’Italia possa ripartire. Porterebbe contenziosi legali non di poco conto. Senza giocare ci sarebbero società danneggiate, chi più chi meno. Le derive di una situazione che non consenta di valorizzare un criterio meritocratico sarebbero infinite e farebbero il male del calcio. Sono ipotesi premature e non voglio neanche pensarci”.

“Concludere la stagione a settembre? Tecnicamente è possibile, però rispetto a tutte le previsioni e proiezioni che sono state fatte è una tempistica extralarge. Sarebbe una super estensione che obbligherebbe poi a stare fermi e ripartire nel gennaio 2021, facendo un autentico tour de force fino al maggio successivo. La stagione in corso va chiusa sul campo. Chi crede nell’orientamento sportivo non può pensare ad una vittoria, una promozione, una qualificazione che derivino da un risultato non conseguito sul campo. Ancora oggi si parla degli scudetti di quindici anni fa della Juventus e di Calciopoli. Immaginiamoci se scelte del genere dovessero essere prese a tutti i livelli”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***