“Essere responsabili sempre delle nostre azioni perché la vita è per il 10% cosa ci accade e per il 90% è per come reagiamo”. Parte da questo presupposto il pensiero dell’ex centrocampista del Catania Davide Baiocco, che sottolinea via social (pagina Facebook Catania Operazione Nostalgia) l’importanza di adattarsi al cambiamento, in una fase particolare della nostra vita caratterizzata dalla diffusione del Coronavirus:

