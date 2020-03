BISCEGLIE – CATANIA: quote, cosa dicono le agenzie di scommesse

Nuovo appuntamento esterno per il Catania dopo il sofferto 2-1 casalingo maturato contro la Vibonese. Avversario domenica 8 marzo il Bisceglie, partita valida per la 30/a giornata del girone C di Serie C. Rossazzurri in cerca di continuità, mentre i nerazzurri stellati mirano a dare seguito al sorprendente pareggio di Terni.

Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 3.50 e 3.60; la “X” tra 3.10 e 3.32; il “2” tra 2.03 e 2.10. Catania, quindi, con il favore del pronostico anche se non s’individua una supremazia marcata dei rossazzurri che dovranno prestare attenzione. Analizzando le doppie chance, “1X” (tra 1.63/1.72) rappresenta la quota più elevata a “12” (tra 1.29/1.31) e “X2” (tra 1.23 e 1.26). Relativamente ai valori Under/Over, più probabile l’esito “Under 3.5” (tra 1.20 e 1.22) oppure “Over 1.5” (quote 1.30/1.35).

