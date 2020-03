RITORNO IN PUGLIA: il Catania insegue la prima vittoria esterna stagionale con squadre pugliesi

Sei confronti stagionali al cospetto di formazioni della regione Puglia per il Catania, una sola vittoria fino a questo momento (contro la Virtus Francavilla al “Massimino”) e nessuna fuori casa. In terra pugliese, infatti, i rossazzurri sono stati piegati dal Monopoli e, successivamente, non andati oltre lo 0-0 a Francavilla Fontana. Domenica pomeriggio, a Bisceglie, l’Elefante proverà a conseguire il primo successo esterno della stagione in Puglia. Sarebbe un segnale molto incoraggiante per il futuro, oltretutto su un campo tradizionalmente ostico.

Vittorie: 1

Pareggi: 3

Sconfitte: 2

Gol fatti: 5

Gol subiti: 9

Differenza reti: -4

Catania 2-1 Virtus Francavilla

Monopoli 4-2 Catania

Catania 1-1 Bisceglie

Catania 0-0 Bari

Virtus Francavilla 0-0 Catania

Catania 0-2 Monopoli

